ABD akıllı cihazlar için Siber Güvenlik Etiketleme Programı geliştirdi ABD yönetimi, Amazon, Best Buy, Google, LG Electronics ABD, Logitech ve Samsung Electronics gibi şirketlerle siber saldırılara karşı daha güvenli akıllı cihazların belirlenmesine yönelik Siber Güvenlik Etiketleme Programı'nı açıkladı.

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalı tüketicilerin daha güvenli ve siber saldırılara karşı daha az savunmasız olan akıllı cihazları daha kolay seçmelerine yardımcı olacak yeni programın detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD Siber Güven İşareti'nin (US Cyber Trust Mark) buzdolapları, mikrodalgalar, televizyonlar, iklim kontrol sistemleri, fitness cihazları gibi yaygın kullanılan akıllı cihazlarda siber güvenlik çıtasını yükselteceği aktarıldı.

Gönüllü taahhütte bulunan şirketler

Birçok büyük elektronik, cihaz ve tüketici ürünü üreticisi, perakendecisi ve ticari birliklerin sattıkları ürünler için siber güvenliği artırma konusunda gönüllü taahhütlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, programı destekleyen üreticiler ve perakendeciler arasında Amazon, Best Buy, Google, LG Electronics ABD, Logitech ve Samsung Electronics'in yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında tüketicilerin belirlenmiş siber güvenlik kriterlerini karşılayan ürünlerde bir kalkan logosu biçiminde oluşturulan ABD Siber Güven İşareti'ni göreceği aktarıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) 2024'te faaliyete geçmesi beklenen, Siber Güvenlik Etiketleme Programı'nın kullanıma sunulmasıyla ilgili kamuoyu görüşü almasının beklendiği bildirildi.