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    ABD basını: Elon Musk, Amerika'nın en güçlü adamı

    Twitter hamlesiyle bir kez daha konuşulan milyarder için "Musk imparatorluğu" yorumu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:18
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    ABD basını: Elon Musk, Amerika'nın en güçlü adamı

    Servetiyle dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, son olarak Twitter'ın sahibi oldu.

    Musk, 44 milyar dolarlık satın alma işlemi için sosyal medya platformuyla el sıkıştı.

    Bu hamlenin ardından gözler, milyarder iş insanının mal varlığına çevrildi. Bloomberg milyarderler endeksine göre, Musk, toplam 257 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip.

    "Amerika'nın en güçlü adamı"

    ABD basınından Axios, "Amerika'nın en güçlü adamı: Musk imparatorluğu" başlıklı haberinde, Musk'ın iş dünyasındaki varlığını mercek altına aldı.

    50 yaşındaki Musk için Tesla, SpaceX, Neuralink ve Boring Company gibi çeşitli şirketlerinde yaklaşık 111 bin kişinin çalıştığı, Twitter ile birlikte 7 bin 500 çalışanın daha eklendiği kaydedildi.

    7 milyon kez bahsedildi

    Twitter'da yaklaşık 85 milyon takipçisi olan Musk'ın, en çok takip edilen sekizinci kişi olduğu belirtildi.

    Haberde, "Musk, son üç ayda 7 milyon sosyal medya bahsetmesiyle açık ara en çok konuşulan milyarder. Bill Gates hakkındaki söylemler 2 milyon." denildi.

    ABD basını: Elon Musk, Amerika nın en güçlü adamı #1


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