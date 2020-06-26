ABD: Birçok şirket Çin ordusunun kontrolünde

Trump yönetimi, Huawei ve Hikvision gibi Çinli şirketlerin Çin ordusunun kontrolünde olduğuna kanaat getirerek yeni yaptırımların temelini attı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Washington, ulusal güvenlikle ilgili endişelerden dolayı geçen yıl Huawei ve Hikvision'ı ticari kara listeye aldı ve yakın olduğu ülkelerin 5G iletişim şebekelerine Huawei ekipman kurmaması için uluslararası bir çalışma başlattı.

ÇİN ORDUSUNDAN DESTEK ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan listede, ABD'de faaliyet gösteren 20 Çinli şirketin Çin ordusundan destek aldığı ibaresi yer aldı..

Pentagon'un yaptığı bu nitelemeler doğrudan bir cezai yaptırım getirmiyor. Ancak yasaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin de yer aldığı söylenen listedeki bu şirketlerin ülkedeki mal varlıklarını dondurmayı da kapsayan yaptırımları hayata geçirebilir.

HIKVISION'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hikvision, iddiaları dayanıksız olarak nitelendirip asla Çin'in askeri şirketi olmadığını ve askeri uygulamalar için ArGe çalışmalarında asla bulunmadığını açıkladı. Çinli şirket, meseleyi çözmek için ABD hükümetiyle çalışacağını da belirtti.

Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC ve Washington'daki Çin büyükelçiliğinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.