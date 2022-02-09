ABD, çalınan 3.6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi

Kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para, ABD tarafından geri alındı.

Son yıllarda siber saldırganlar, kullanımı oldukça artan kripto para borsalarını hedef alıyor. En büyük kripto para saldırılarından biri de 2016 yılında Bitfinex'e yapılmıştı.

Siber saldırganlar, 6 yıl önceki saldırıda şu anki değeri yaklaşık 4,5 milyar dolara denk gelen Bitcoinleri çalmıştı.

ABD, 3.6 MİLYAR DOLARINI ELE GEÇİRDİ

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan ve yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde olan kripto paranın ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti.

Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.