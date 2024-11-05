ABD Çalışma Kurulu, Apple'ı maaş görüşmelerini engellemekle suçluyor

Haber Merkezi

ABD'de, Apple ile çalışanları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. NLRB, Apple'ı çalışanların maaş ve ayrımcılık gibi konularda görüş alışverişinde bulunmasını yasa dışı bir şekilde engellemekle suçladı.

Kurul, Apple'ın bu eylemlerinin sendika karşıtı kampanyasının bir parçası olduğunu öne sürüyor.

MÜHENDİS, ŞİRKETTEN AYRILMAYA ZORLANDI İDDİASI

NLRB Genel Danışmanı, Apple'ın Cher Scarlett adlı bir mühendisi şirketten ayrılmaya zorladığını iddia etti.

Scarlett, ücretler ve diğer çalışan bilgileri hakkında çevrimiçi bir anket yayınlamaya çalıştıktan sonra ayrılmak zorunda kaldığını savunuyor.

SLACK KANALI ENGELLENDİ İDDİASI

NLRB ayrıca, Apple'ın çalışanların Slack uygulamasında ücret adaletsizliği ve performans teşviklerini tartışmak için bir kanal oluşturmasını engellediğini de öne sürüyor.

APPLE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Apple ise bu iddiaları reddetti. Şirket, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin iddialara katılmadığını ve duruşmada gerçekleri sunacağını belirtti.

DURUŞMA ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Son suçlamalarla ilgili duruşma, önümüzdeki yıl bir idari hukuk yargıcı tarafından yapılacak.

NLRB'nin kendisi herhangi bir ceza veremez veya yönetimi ihlallerden dolayı sorumlu tutamaz. Ancak, mahkeme kararı Apple'ı zor durumda bırakabilir.