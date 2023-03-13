ABD, Çin'e daha fazla çip yasağı getirecek Biden yönetimi, Çin'e yarı iletken üretim teçhizatı ihracatına yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırmak için çalışıyor.

Koronavirüs nedeniyle son yıllarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor ve henüz bu sorun çözülebilmiş değil.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar giderek büyüdü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında yaşanan teknoloji çekişmesi, "çip savaşı" ile doruk noktasına ulaştı.

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İki ülke arasında 2019 yılında Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye uygulanan yaptırımlarla dünya gündemine taşınan çekişme, çip kısıtlamaları ile yeniden tırmanışa geçti.

ABD, kısıtlamaları artıracak

Gelen bilgilere göre, Biden yönetimi, Çin'e yarı iletken üretim teçhizatı ihracatına yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırmak için çalışıyor.

Raporda, hükümetin ABD şirketlerine plan hakkında bilgi verdiği ve yeni kısıtlamaların önümüzdeki ay duyurulacağı yer alıyor.

Rapora göre Biden yönetimi, Hollanda ve Japonya ile koordinasyon sağlamayı da planlıyor.

Bu hafta Hollanda hükümeti, ulusal güvenliği korumak için Çin'e yarı iletken teknolojisi ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Birçok teknoloji uzmanı, yakın bir gelecekte Çin’in büyük bir güç olacağını öngörüyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in eski başkanı Eric Schmidt, Çin’in yapay zekâ alanında en geç 2025’e kadar ABD’yi geçmiş olacağını savunuyor.