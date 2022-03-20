ABD, Elon Musk ile Çin arasındaki bağlardan endişeli

Cumhuriyetçi isimler, Musk'ın şirketlerinin Çin ile ilişkisine soru işaretleriyle yaklaştı. Ticaret Bakanı Raimondo, ABD'li şirketlerin Çin'e karşı 'ekstra dikkatli' olması gerektiğini söyledi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Çin ile ticari bağları, Washington'da endişeye yol açtı.

Musk'ın elektrikli araç üreten şirketi Tesla'nın Asya ülkesinde fabrikası bulunuyor.

Milyarder girişimcinin destekçileri arasında yer alan bazı Cumhuriyetçiler, Musk ile Çin arasındaki diyalogdan duydukları kaygıyı dile getirirken, gizli bilgilerin bu ülke tarafından çalınabileceği iddiası ortaya atıldı.

"KONGRE İYİ GÖZLE BAKMIYOR"

Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Stewart, "Elon Musk ve SpaceX hayranıyım, ancak Çin ile mali işler olursa herkes endişelenir. Kongre bu konuya iyi gözle bakmıyor." dedi.

Stewart ayrıca, Çin bağlantılı herhangi bir şirketin halka açık olmayan SpaceX'e yatırım yapıp yapmadığını da öğrenmek istediğini dile getirdi.

TENCENT'İN TESLA YATIRIMI

Çinli teknoloji devi Tencent, halka açık olan Tesla'nın hisselerinin yüzde 5'ini satın almıştı. Söz konusu satın almanın bir yatırımdan daha fazlası olduğunu söyleyen Musk, bundan mutluluk duyduğunu söylemişti.

Çin, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri konumunda. Düşük faizli krediler, ucuz arazi ve diğer teşviklerin sağlandığı Tesla, ülkede elektrikli araçların ve batarya gruplarının montajını gerçekleştiriyor.

"TEKNOLOJİMİZİ ÇALMAYA ÇALIŞAN..."

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'li şirketlerin Çin ile ilişkilerde "ekstra özen" göstermesi gerektiğini savundu.

Raimondo, "Çin'in zorlayıcı uygulamalarının, teknolojimizi ve teknik bilgimizi çalmaya çalışan rekabet karşıtı uygulamalarının iyi belgelendiği kesinlikle doğrudur." ifadesini kullandı.

Bu yüzden Çin ile iş yapan herhangi bir iş insanının son derece dikkatli olması gerektiği yönündeki görüşünü paylaşan Raimondo, "Umarım asla ulusal güvenliğimizi riske atacak davranışlarda bulunmazlar." diye konuştu.