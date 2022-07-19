ABD, en düşük internet hızının 100 Mbps olmasını istiyor

ABD Federal İletişim Komisyonu, eyaletlerdeki minimum internet hızının 100 Mbps olması için çalışma yürütüyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışma uygulamalarının artması, internet hızlarını daha da önemli hale getirdi. Bu konudaki en somut adımlardan biri ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan geldi.

Şu anda ABD genelinde en düşük internet hızı, 2015 yılında alınan bir kararla 25 Mbps indirme ve 3 Mbps yükleme olarak tanımlanıyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel'a göre, mevcut minimum geniş bant internet hızı son derece yavaş.

Rosenworce, en düşük hızın 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme olarak değiştirilmesini istiyor.

"İhtiyaçlar arttı"

Rosenworcel, “İnternet kullanıcılarının ihtiyaçları uzun zaman önce FCC’nin belirlediği 25Mbps/3Mbps hızını çoktan aştı. Bu yüzden gelecek için daha yüksek hızlar hedeflerken minimum standardı da yükseltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FCC Başkanı, geniş bant için minimum hızıların indirmede 100 Mbps yüklemede 20 Mbps'e yükseltilmesinin gerekip gerekmediği konusunda kamuoyunun düşüncesini soran bir soruşturma bildirimi de yayınladı.