ABD etkisi: Huawei, akıllı telefonlarını başka bir şirket üzerinden satabilir

Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle akıllı telefon satışlarını üçüncü taraf bir şirkete emanet edebilir.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çözümler arıyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında da gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetmişti.

Biden döneminde de umduğunu bulamayan Çinli şirket, yeni yasaklarla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin ABD'nin düzenleyici kurumundan yeni ekipman lisansları almasını engellemek için hazırlanan yasayı imzaladı.





HUAWEI, YENİ YOLLAR ARIYOR

Huawei'nin, ABD yaptırımlarını atlatmak ve telefon birimini ayakta tutmak için akıllı telefon işini üçüncü bir tarafa emanet etmeyi düşündüğü bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre şirket, şu anda bir Çin Posta ve Telekomünikasyon Cihazları (PTAC) birimi olan Xnova ile anlaşmak için görüşmeler yürütüyor.

Anlaşma gerçekleşirse Xnova, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yasağın ardından Huawei'nin ulaşamadığı yongalar gibi akıllı telefon parçalarını satın alabilecek.

Xnova'nın, Huawei'nin tasarımını içeren bazı cihazları kendi bünyesinde ve kendi logosuyla satışa sunacağı belirtiliyor.

Hatta durum o kadar ciddi ki, bazı Huawei mühendislerinin önemli akıllı telefonlarının devrelerini Qualcomm veya MediaTek işlemcilerine uyacak şekilde yeniden tasarlamaya başladıkları da söyleniyor. Şimdilik Huawei ile adı geçen şirketlerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.