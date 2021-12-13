ABD Federal Havacılık İdaresi'nden 5G uyarısı

5G teknolojisinin uçakları olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyan ABD Federal Havacılık İdaresi, yeni bir bildiri yayınladı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkemizde de 2023 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G teknolojisi, her ne kadar yüksek hız sunsa da özellikle güvenlik konusunda bazı belirsizlikler var.

ABD'DEN 5G UYARISI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceğinden endişe duyuyor.

Yeni bir direktif yayınlayan FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasakladı.

Alınan karardan birçok uçak üreticisinin etkilenmesi beklenirken, düşük görüş şartlarında ve yükseklikölçerin kullanımının zorunlu olduğu durumlarda uçuş gecikmeleri veya sapmaların yaşanabileceği belirtiliyor.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlitke çalışıyor.

FAA'DAN ERTELEME KARARI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5G teknolojisinin uçak sistemleri ve özellikle havacılık güvenliği üzerinde bir etkisi bulunup bulunmadığını bilmedikleri için 5G'nin kullanımını geçtiğimiz ay erteleme kararı almıştı.

Bu açıklamanın ardından, ABD'nin popüler telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, yeni C-band 5G tanıtımını askıya aldı.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.