ABD, G7'de fidye yazılım saldırılarını gündeme alacak

Amerikan heyeti, G7 toplantılarında fidye yazılımların merkezinde olduğu siber saldırılarla mücadele konusunda bir eylem planı gündeme getirecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, kullanıcıları hedef alan zararlı yazılımların da çoğalmasına neden oldu.

Özellikle fidye yazılımları, artık artık okullar ve hastaneler gibi kurumları da düzenli olarak hedef alıyor ve sektörleri zor durumda bırakıyor.

Örneğin geçtiğimiz aylarda ABD'de birçok resmi kurum ve bakanlık, siber saldırıların kurbanı olmuştu.

ABD, G7'DE GÜNDEME GETİRECEK

ABD Ulusal Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan heyetinin G7 toplantılarında, kripto para birimine ilişkin gelişmeler de dahil olmak üzere, fidye yazılımların merkezinde olduğu siber saldırılarla mücadele konusunda bir eylem planını gündeme getireceğini açıkladı.





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan'ın verdiği bilgilere göre, G7 siber güvenlik gündemindeki diğer konular arasında, ülkelerin toplu olarak fidye yazılımı saldırılarına karşı savunma güçlerini ve dirençlerini artırma yöntemlerinin yanında, söz konusu tehditlerin niteliklerine ilişkin bilgilerin devletler arasında paylaşmanın güvenli yolları yer alıyor.

RUSYA VE ÇİN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 üyeleri ayrıca, hacker grupları barındırdıklarını ve topraklarında faaliyet göstermelerine izin verdiklerini ileri sürdükleri Rusya ve Çin gibi ülkeler ile konuyu görüşmenin yollarını da arayacaklar.

Geçtiğimiz aylarda ABD'ye yapılan saldırıların arkasında, Rus ve Çinli hackerların olduğu iddia edilmişti.

Siber güvenlik şirketi Emsisoft'un tahminlerine göre 2020'de yapılan fidye yazılımı saldırılarının toplam maliyeti 42 milyar dolar ile 170 milyar dolar arasında oldu.

Veritas Technologies şirketinin yaptığı bir anket ise mağdurların yüzde 66'sının saldırganlara fidye ödemeyi kabul ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Fidye Yazılım Görev Gücü (RTF), fidye yazılım saldırılarını ulusal güvenlik tehdidi sınıfına konulmasını ve kurtarma fonu oluşturularak mağdurlara yardımcı olunmasını istiyor.