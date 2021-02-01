ABD Hava Kuvvetleri, yaraları daha hızlı iyileştiren teknoloji geliştiriyor

ABD Hava Kuvvetleri, vücuttaki yaraların normalden daha hızlı iyileşmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Michigan Üniversitesi'nden bilim insanı Dr. Indika Rajapaske, ABD Hava Kuvvetleri yetkilileriyle birlikte, yaraların iyileşme hızını artırmak için insan vücudundaki hücreleri yeniden programlama üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Canlı hücre görüntüleme mikroskobunun kullanıldığı çalışmada, hücrenin yaraları iyileştirme sürecindeki döngüsüne müdahale etmek için uygun zamanın matematiksel olarak belirlenmesini sağlayacak bir algoritma geliştiriliyor.

Hücre yeniden programla sırasında, deri hücresi gibi belirli bir hücrenin genomu değiştirilerek kas ya da kan hücresi gibi başka bir hücreye dönüştürülüyor.

Araştırmada, askerlerin iyileşmeyen yaralarından ötürü uçuş sırasında yaşadığı hipoksi ve benzeri irtifa kaynaklı tıbbi durumlar da inceleme altına alınacak..

FARKLI ALANLARDA DA KULLANILACAK

Araştırmaya katılan ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 711. İnsan Performans Bölümü'nden Dr. Rajesh Naik, "Bu araştırmanın sonuçları çok farklı alanlarda da etkili olacak." dedi.

"Yaşam bilimlerinin matematiksel modellerle bir arada kullanıldığını" belirten Naik, bunun, yara iyileştirme teknolojilerinde ciddi bir ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan teknolojinin ne zaman tamamlanıp kullanılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.