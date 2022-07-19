ABD, hipersonik silahını başarıyla test etti

ABD Savunma Bakanlığı, Raytheon hava solumalı hipersonik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Uzun yıllardır ABD ve Rusya arasında devam eden silah teknolojileri yarışı, günümüzde "hipersonik" olarak devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde silah geliştiren Raytheon şirketi, yeni bir füze denemesini başarıyla tamamladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Raytheon hava solumalı hipersonik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

3. başarılı test

Söz konusu operasyon, bu sınıfta 2013'ten bu yana yapılan 3'üncü başarılı test olarak kayda geçti.

Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti için yapılan geliştirme programı, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı İleri Savunma Araştırmaları Proje Ajansı (DARPA) tarafından yürütülüyor.

Hava solumalı araçlar, sürekli itmeyi sağlamak için atmosferden aldığı havayı kullanıyor. Testi gerçekleştirilen hipersonik silah, ses hızından 5 kat daha hızlı hareket edebiliyor.