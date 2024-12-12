ABD, Huawei'ye yeniden baskı yapmaya hazırlanıyor

Haber Merkezi

ABD, Huawei'ye karşı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Huawei'nin ABD yaptırımlarını delerek 5G destekli çipler üretmesi, ABD'li yetkilileri harekete geçirdi.

ABD Kongresi, Huawei'ye çip ve çip yapım ekipmanı satan şirketlerin Pentagon ile iş yapmasını engelleyen yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan yasa tasarısı, Huawei'nin ABD teknolojilerine erişimini daha da kısıtlamayı hedefliyor.

ŞİRKETLER İÇİN ZOR BİR SEÇİM

Yeni yasa tasarısı, çip üreticilerini Huawei ile iş yapma veya Pentagon ile iş yapma arasında bir seçim yapmaya zorlayacak.

Pentagon'un yıllık 460 milyar dolarlık sözleşmeleri göz önüne alındığında, şirketlerin Huawei ile bağlarını koparması bekleniyor.

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Mate 60 ve Mate 70 serilerinde 5G destekli Kirin çiplerini kullanmayı başardı. Bu durum, ABD'li yetkililerin tepkisini çekti.

Huawei, daha önce Qualcomm'dan 5G desteği olmayan Snapdragon işlemciler satın alabiliyordu. Ancak, ABD bu yılın başlarında Qualcomm'un Huawei'ye çip satma lisansını iptal etti.

Yeni yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçtikten sonra başkan tarafından imzalanacak.

Huawei'ye karşı yeni yaptırımların, başkanın imzasından 270 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.