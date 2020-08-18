ABD, Huawei'ye yönelik kısıtlamalarını artırdı

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırdığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi.

38 ORTAĞI DAHA KARA LİSTEYE ALINDI

Huawei'nin 21 ülkedeki 38 ortağının da ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve ortakları için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik, lisans alma şartı getirildiği kaydedildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle Huawei, Amerikan teknolojisi kullanılarak geliştirilen elektronik parçaları elde etmek için, ABD ihracat kontrollerini aşamayacak.

Yeni düzenlemeyle, Huawei'nin ABD yazılım ve teknolojisiyle geliştirilen çipleri elde etmesi daha da kısıtlanmış oldu.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ BİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo; konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, ülkenin ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetleri nedeniyle Huawei'ye ihracatını sınırlamaya devam edecek. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152'ye ulaştı.