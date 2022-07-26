Petrol
99.7
-0.49%
Euro
18.1052
-0.53%
Dolar
17.8632
0.51%
Altın
986.74
0.37%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
377.473
-4.20%
BTXN Coin
9.50
-6.12%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    ABD ile Çin arasında çip rekabeti kızışıyor

    Washington'da yeni yasa için hazırlıklar yürütülüyor. Çin de ise 2024 yılına kadar kurulması hedeflenen çip fabrikası sayısı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD ile Çin arasında çip rekabeti kızışıyor

    Otomotivde dikkat çeken çip krizi, diğer sektörlerde de kendisini gösteriyor.

    Bazı tahminler, küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar devam edeceğini söylüyor.

    ABD ve Çin'in yarışı

    Böyle bir dönemde ABD ve Çin, çip yapma yarışına hazırlanıyor. Kaliforniya merkezli Intel, Tayvanlı akıllı telefon çip tasarımcısı MediaTek için çip üretme anlaşmasına vardığını açıkladı.

    31 yeni çip fabrikası kurma planı

    Çin ise 2024 yılına kadar 31 yeni çip fabrikası kurma planlarını değerlendiriyor.

    Hem Çin hem de ABD, pandemi kaynaklı dağıtım karmaşası, uluslararası gerilimler ve savaş durumunda daha fazla tedarik zinciri esnekliği ve denizaşırı kaynaklara daha az bağımlılık istiyor.

    Çip kıtlığı üretimi yavaşlattı

    Axios'un haberine göre, Çin'in odak noktasını büyük ölçüde daha eski çipler oluştururken Tayvan, ABD ve Güney Kore, en gelişmiş çip üretim süreçlerinde dünyaya öncülük ediyor.

    Koronavirüs salgını sırasında belirli türdeki endüstriyel çiplerin kıtlığı, ABD'de otomobil üretim kapasitesinde çarpıcı yavaşlamalara yol açtı.

    Senato'da oylama yapılacak: IBM devrede

    Senato, bu hafta ABD'de yerli çip üretimini finanse etmekle ilgili oylamaya hazırlanıyor.

    IBM Başkan Yardımcısı Gary Cohn, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasayı geçirmenin önemini vurgulamak üzere senatörlerle görüşmek için bu hafta şirketin 60'tan fazla yöneticisinin Washington DC'ye uçacağını belirtti.

    ABD ile Çin arasında çip rekabeti kızışıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Kız kardeşi Fahriye'yi ikiye katladı
    Medya

    Kız kardeşi Fahriye'yi ikiye katladı

    SpaceX, 32. görevi ile yıllık fırlatma rekorunu kırdı
    Teknoloji

    SpaceX, 32. görevi ile yıllık fırlatma rekorunu kırdı

    Görüş Bildir