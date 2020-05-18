ABD, ilk çeyrekte video oyunlarına 11 milyar dolar harcadı

ABD'de yılın ilk çeyreğinde video oyunlarına yapılan toplam tüketici harcamaları, 10.86 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlere kapanmış durumda. Bu durum, oyun sektörüne olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Daha önce, bu dönemde oyun sektörünün bir hayli hareketlendiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak ABD'den gelen yeni rakamlar, oyun sektörünün ne derece büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

YALNIZCA ABD'DE 10.89 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPILDI

Yeni açıklanan verilere göre, ABD'de yılın ilk çeyreğinde video oyunlarına yapılan toplam tüketici harcamaları, 10.86 milyar dolarlık yeni bir rekora imza attı.

EN ÇOK İLGİ GÖREN OYUNLAR

Rapora göre ülke genelinde en fazla harcama yapılan ve ilgi gören oyunlar şu şekilde: