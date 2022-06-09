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    ABD, Intel ile gizli bir toplantı düzenleyecek

    Pentagon yetkilileri ve Intel, küresel çip krizini çözmek ve yerli üretimi genişletmek için toplanacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 15:37
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    ABD, Intel ile gizli bir toplantı düzenleyecek

    ABD'li Senatör Maria Cantwell, Pentagon yetkilileri ve Intel'in, ABD yarı iletken üretimine 52 milyar dolarlık sübvansiyon sağlamak için perşembe günü gizli bir toplantı yapacaklarını söyledi.

    Yetkililer, toplantıda yarı iletkenlere odaklanarak ulusal güvenlik açısından kritik tedarik zincirlerine yönelik tehditlerin tartışılacağını ve savunma sistemleri ve kritik altyapı için önemlerin gözden geçirileceğini belirtiyor.

    Üst düzey isimler katılacak

    Kaynaklara göre, toplanıya Intel CEO'su Patrick Gelsinger ile birlikte Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Araştırma ve Mühendislikten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı David Honey ve ABD Hava Kuvvetleri Baş Bilim Adamı Victoria Coleman katılacak.

    İki yıldır çözülemeyen çip kıtlığı, otomotiv ve elektronik endüstrisine zarar verdi ve bazı şirketleri üretimi küçültmeye zorladı.

    Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve birçok şirket, çip krizinin 2023 yılının sonlarına kadar sürmesini bekliyor.

    intel


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