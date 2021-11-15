ABD, Intel'in Çin'de çip üretmesini istemiyor

Çip krizine çözüm için Çin'de çip üretimi yapmak isteyen Intel, Beyaz Saray'ın engeline takılabilir. ABD hükümeti, Intel'in Çin'deki üretimine karşı çıkıyor.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, birçok sektörde kendini gösteriyor.

Ayrıca çip üreticileri ve hükümetler, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, kapasiteyi artırmak için bir süredir Çin'de çip üretmenin planlarını yapıyordu. Ancak gelen bilgiler, ABD hükümetinin bu üretimi istemediğini gösteriyor.

JOE BIDEN KARŞI ÇIKTI

Intel'in Çin'deki çip üretimini hızlandırma çabalarına Biden yönetimi tarafından itiraz geldi.

Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre ABD hükümeti, güvenlik sorunları nedeniyle Intel'in Çin'de üretim yapmasını istemiyor.

Intel, hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra şu anda Çin'de silikon devre levhası üretme planını askıya aldığını ve başka çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, Çin'de çip üretmek yerine ABD ve Avrupa'da silikon devre levhası üreten fabrikalara yatırım yapacak.

AVRUPA INTEL'İ İSTİYOR

Bu yatırıma oldukça ilgi duyan İtalya’nın, gelişmiş bir üretim tesisi kurmak için Intel’e 8 milyar euroluk destek teklif ettiği biliniyor.

ÇİP KRİZİ SÜRECEK

Küresel çip kriziyle ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Intel CEO'su Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.