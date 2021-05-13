ABD, internet erişimi için 10 milyar dolar ayırdı

ABD, internet erişimi için 10 milyar dolar ayırdı

ABD, geliri belirli bir seviyenin altında kalan vatandaşların internete erişimi için 10 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.

ABD hükümeti, pandemi döneminde 1.9 trilyon dolarlık kurtarma planından sonra, çok önemli bir pay da internete ayırdı.

Hükümet, düşük gelirli vatandaşarın internet hizmetinden faydalanması ve okullar ile kütüphanelerin bilgisayar ürünlerini satın alabilmeleri için 10 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Acil Geniş Bant Desteği adı verilen 3,2 milyar dolarlık ilk programla birlikte, yoksulluk sınırının belirli bir yüzde altında geliri olduğunu ispat eden her vatandaşın evine aylık 50 dolarlık internet aboneliği indirimi sunulacak. Ulaşımı zor olan bölgelerde ise bu indirim 75 dolara kadar çıkacak.

Ayrıca belirli şartlarda PC veya tablet ürünleri için de tek seferlik 100 dolar indirim sunulacak.

Acil Bağlantı Fonu adındaki ikinci programda ise 7.17 milyar dolarlık bütçe sağlanacak.

Bu programla birlikte, okullar ve kütüphanelerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ürünü, modem veya geniş bant internet hizmetlerine ulaşabilmesi için kolaylık getirilecek.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GEÇERLİ

ABD sınırları içerisinde hızlı internet hizmetine erişimi olmayan 17 milyon çocuğun uzaktan eğitimden geri kalmaması için hazırlanan program ve diğer geniş bant desteği, pandemi bitene kadar geçerli olacak.