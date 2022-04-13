ABD kabul etti: Güneş sistemi dışından Dünya'ya parça düştü

ABD Uzay Komutanlığı, 2014'te başka yıldız sisteminden Dünya'ya bir cisim düştüğünü kabul etti.

19 Ekim 2017 tarihinde gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra göktaşı sınıfına girdi.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, Güneş sistemi dışından Dünya'ya yaklaşan ilk cisim olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Uzay Komutanlığı (USSC) ise başka bir yıldız sisteminden gelen ilk cismin Oumuamua olmadığını, 2014'te Dünya'ya düşen bir meteor olduğunu söyledi.

2014'te Papua Yeni Gine semalarında ateş topuna dönüşen meteorun parçalarının Pasifik Okyanusu'nun güneyine dağıldığı tahmin ediliyor.

"Parçaları bulmak zor"

Galileo Projesi'nde astrofizik çalışmalarını sürdüren Amir Siraj, dağılan parçaları bulmanın düşük ihtimal olduğunu ifade etti.

Yine de böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğinin altını çizen Siraj, "Başka bir yıldızdan gelen malzemenin Dünya'ya gelmiş olması ve bunun nerede olduğunu bilmekten keyif alıyorum.

Papua Yeni Gine kıyılarının açıklarında okyanusun tabanını araştırmanın mümkün olup olmadığını kontrol edeceğim ve bunun için şimdiden diğer arkadaşlarımla fikir alışverişi yapıyorum." ifadelerini kullandı.