ABD Kongresi, ChatGPT'nin kullanımını sınırladı ABD Temsilciler Meclisi'nde, gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle yapay zeka dil modeli ChatGPT'nin kullanımı sınırlandırıldı.

AA

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle yapay zeka dil modeli ChatGPT'nin kullanımına sınırlama getirildi.

Milletvekilleri ve tüm meclis çalışanları, yalnızca kurum verilerinin korunması için gerekli gizlilik özelliklerine sahip olan ChatGPT'nin "ChatGPT Plus" versiyonunu kullanabilecek.

ChatGPT uyarısı

Yapay zeka modeli ChatGPT'nin yalnızca "araştırma" ve "değerlendirme" amacıyla kullanılması gerektiği uyarısı bulunan nota göre, uygulamada sadece hassas olmayan verilerin kullanılması gerekiyor.

ABD'de başta Başkan Joe Biden olmak üzere çok sayıda milletvekili, yapay zeka ve son gelişen teknolojilerin, sunduğu fırsatların yanı sıra ortaya çıkarabileceği risklere de işaret ederek, bu konuda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.