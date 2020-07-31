ABD, Mars ve Ay’a nükleer santral kurmak istiyor

ABD'li yetkililer, Mars ve Ay'a nasıl nükleer santral kurulabileceği konusunda özel sektörden fikir talep etti.

Son zamanlarda Mars ve Ay için uzay çalışmalarına hız kazandıran ABD, insanların uzay ortamında enerji ihtiyacını karşılayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

ABD Enerji Bakanlığı, insanlığın zorlu uzay ortamlarında uzun süre kalabilmesini sağlayacak, “fizyon yüzey güç sistemi” ismi verilen santraller için resmen inşa talebinde bulundu.

FİKİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yetkililer, bu santrallerin nasıl kurulacağına dair özel sektörden fikir talep etti. Nükleer araştırma tesisi Idaho Ulusal Laboratuvarı, Enerji Bakanlığı ve NASA, reaktörün geliştirilmesi için gelen fikirleri değerlendirmeye alacak.

AĞUSTOSTA TOPLANTI DÜZENLENECEK

Enerji Bakanlığı, NASA ve Idaho Ulusal Laboratuvarı'nı yöneten ABD merkezli girişimci Battelle Energy Alliance, ağustos ayında programın beklentileriyle ilgili bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

2026 YILINDA SİSTEM HAZIR OLACAK

ABD'nin Mars ve Ay'a reaktör kurma projesi iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada reaktörün tasarımı oluşturulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada ise bir test rreaktörü geliştirilecek ve reaktörün uçuş-iniş sistemleri 2026 yılına kadar hazır olacak.

Kurulacak reakötörün ihtiyacı karşılayabilmesi için en az 10 kilovatlık kesintisiz elektrik üretimi yapabilmesi gerekiyor. Enerji Bakanlığı, Ay veya Mars'taki enerji ihtiyacını karşılamak için birden fazla reaktör kurulacacağını belirtiyor.

Öte yandan olası bir reaktörün 3 bin 500 kilogramı geçmemesi, uzayda işleyebilmesi, bağımsız olarak ve en az 10 yıl boyunca çalışabilmesi gerekiyor.