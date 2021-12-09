ABD, plastik atıklarda açık ara lider

Dünyaya büyük zararlar veren plastik atıklar konusunda zirvede olan ABD, tüm ülkelerin toplamından daha fazla plastik atık üretiyor.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Her yıl dünya çapında 242 milyon metrik ton plastik atık oluşuyor. Yeni yapılan araştırmaya göre ABD, bu plastik atıkların altıda birinden sorumlu.

Raporlar, ABD'nin 2016'da tahmini 42 milyon metrik ton plastik atıktan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

TÜM ÜLKELERİN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA

Bu miktar, gezegendeki tüm diğer ülkelerin iki katından ve Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin toplamından bile daha fazla.

Raporu derleyen uzmanlar komitesine başkanlık eden Monterey Bay Akvaryumu baş koruma ve bilim sorumlusu Margaret Spring, "Plastik atık, ABD'nin kaynaktan denize kadar ele alması gereken çevresel ve sosyal bir kriz.ABD tarafından üretilen plastik atıklar iç ve kıyı topluluklarını etkiliyor, nehirlerimizi, göllerimizi, plajlarımızı, koylarımızı ve su yollarımızı kirletiyor." ifadelerini kullandı.

Rapora göre Amerikalılar, kişi başı yılda yaklaşık 130 kilogram plastik atık üretiyor. Bu atıkların büyük çoğunluğu çöplüklere gitse de bir kısmı çevreye sızıyor.

PLASTİKLER BALIK SAYISINI GEÇECEK

Ellen Macarthur Vakfı tarafından yayınlanan bir rapora göre ise 2050 yılına kadar okyanusta balıktan daha fazla plastik olması bekleniyor. Bu da, balık türlerinin yok olması ile sonuçlanacak.

