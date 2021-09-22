ABD: Rusya'nın yörüngede silahlı uydusu var

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, Rusya’nın yörüngede ABD uydularını yok edebilecek bir uyduya sahip olduğunu iddia etti.

ABD ile Rusya arasındaki rekabet, son yıllarda uzayda daha fazla hissedilmeye başlandı. Şimdilerde ise ABD'li yetkililer, Rusya'nın uzayı amacı dışında kullandığını iddia ediyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, Rusya’nın ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir "matruşka bebeği" alçak yörünge uydusuna sahip olduğunu iddia etti.

General Raymond, ABD merkezli bir askeri ve havacılık eğitim derneği olan Hava Kuvvetleri Birliği'nin 2021 Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı açıklamada konuyla ilgili açıklamalar yaptı.





"RUSYA'NIN SİLAHLI UYDUSU VAR"

Rusya’nın iletişim, komuta, kontrol ve hassas hedefleme için hayati önem taşıyan ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir "matruşka bebeği" alçak yörünge uydusu fırlattığını söyleyen Raymond, endişelerini dile getirdi.

General Raymond; uydunun bir Rus matruşka bebeği gibi, bir iç uydu kapsülünü ortaya çıkarmak için açılan bir dış muhafaza ile tasarlandığını ve bu kapsülün açılarak ABD yörüngesindeki uyduları güvenli bir mesafeden ateş edebilen ve yok edebilen bir silahı ortaya çıkardığını bildirdi.

Raymond, uydunun uzun menzilli hassas hedefleme için gerekli olan ABD uzay varlıklarını yok etmeyi hedeflediğini kaydetti. Konuyla ilgili Rusya cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.