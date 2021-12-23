ABD, Rusya'ya akıllı telefon satışını durdurabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilime ABD'nin de dahil olacağı belirtiliyor. Bunun sonucunda ABD, Rusya'ya ambargo uygulayabilir. Bu ambargolar arasında akıllı telefonlar da var.

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilime ABD'nin de dahil olacağı iddia ediliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre; Beyaz Saray kaynakları, Ukrayna'daki gerilim nedeniyle Rusya'ya akıllı telefonların ve otomobil parçalarının ihracatını kısıtlama olasılığını değerlendiriyor.

Beyaz Saray'da toplanan üst düzey yetkililerin "Rusya'nın çok çeşitli endüstriyel ve tüketici teknolojilerine erişimini engelleyebilecek acil ihracat kontrolü tedbirlerini" görüştüğü belirtildi.

RUSYA İÇİN EMSALSİZ BİR AMBARGO OLACAK

Reuters'a konuşan kaynak, Rusya'ya uygulanacak ihracat ambargosunun Rusya için emsalsiz olacağını söylüyor.

Zira bu kararla Rusya vatandaşlarının akıllı telefon ve otomobil parçalarına ulaşmaları zorlaşacak. Ayrıca üretimde de büyük sorunlar yaşanacak.

Öte yandan, Rusya ile Huawei arasındaki iş birliklerinin önlenebilmesi için Donald Trump yönetiminde atılmış adımların yeniden gözden geçirileceği, bu sayede Rusya'nın yarı iletkenlere ulaşmasının da zorlaştırılacağı ifade ediliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu haberin gündeme bomba gibi düşmesinden sonra Rusya'dan açıklama gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'dan bilgi veren kişinin kim olduğunun bilinmediğini, dolayısı ile kaynağın belirsiz olduğunu söyledi.