ABD, sonsuz temiz enerjide ateşleme noktasına yaklaştı

Yaptıkları deneyde, harcadıkları enerjinin yüzde 70'ini geri elde etmeyi başaran ABD'deki bilim insanları, nükleer füzyon teknolojisinde ateşleme noktasına yaklaştıklarını belirtti.

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.

ABD'de bilim insanları, sınırsız ve temiz enerji kaynağı sağlayabileceği düşünülen nükleer füzyon araştırmalarında, uzun süredir devam eden bir hedefe ulaşmanın eşiğine geldi.

ATEŞLEME HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Kaliforniya'daki National Ignition Facility'de (NIF) (Ulusal Ateşleme Tesisi) gerçekleştirilen deneyde uzmanlar, hidrojen yakıtını ısıtmak ve sıkıştırmak için güçlü bir lazer kullanarak nükleer füzyonda kilit hedef olan "ateşleme"ye yaklaştı.

Son deneyden elde edilen enerjinin, NIF'in 2021 baharında kırılan önceki rekorunun 8 katı ve 2018'de elde edilen enerjinin ise 25 katı olduğu bildirildi.

8 Ağustos'ta yapılan deneyde, yakıt kapsülüne yöneltilen 1,9 megajul (MJ) enerjinin yüzde 70'i (1,35 MJ) elde edildi. Ateşleme hedefine ulaşılması için lazerin yönelttiği 1,9 MJ enerjiden daha yüksek enerji elde etmek gerekiyor.

NIF'i bünyesinde bulunduran Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda görevli fizikçi Debbie Callahan, "Yüksek miktarda füzyon enerjisi elde edebilmek için yanmanın yüksek yoğunluklu yakıta geçmesi gerekir. Deneyimizde bunun olduğuna inanıyoruz ancak sonucu tam olarak anlayabilmek için hala analizler ve simülasyonlar yapıyoruz." dedi .

Profesör Jeremy Chittenden ise, "Yakıtı nasıl daha uzun süre bir arada tutacağımız konusunda çalışır ve daha fazlasının yanmasını sağlayabilirsek, ateşleme yoluyla çok daha yüksek füzyon enerjisi elde edilebilir.

"SÜREÇ UZUN"

Söz konusu konsepti yenilenebilir bir elektrik enerjisi kaynağına dönüştürmek muhtemelen uzun bir süreç olacak ve önemli teknik zorlukların üstesinden gelmeyi gerektirecek." ifadelerini kullandı.