ABD, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını istedi

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), TikTok'un Android ve iOS uygulama mağazalarından kaldırılması için talepte bulundu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

ABD, TikTok'u kaldırma talebinde bulundu

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulundu.

Trump yönetimi sırasında benzer bir yasaklama tehlikesi ile karşı karşıya kalan TikTok, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da "güvenlik endişesi" olarak tanımlanmıştı.

Apple CEO’su Tim Cook ve Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO’su Sundar Pichai'ye gönderilen FCC mektubunda, "TikTok'un göründüğü gibi olmadığından" bahsedildi.

Mektupta, "Özünde TikTok, çok miktarda kişisel ve hassas veri toplayan gelişmiş bir gözetim aracı olarak işlev görüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca FCC, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmaması durumunda Apple ve Google'ın 8 Temmuz'a kadar komisyona bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.