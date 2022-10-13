ABD, tüm Huawei ürünlerinin satışını yasaklamak istiyor

ABD, tüm Huawei ürünlerinin satışını yasaklamak istiyor

ABD Federal İletişim Komisyonu, Huawei ve ZTE telekomünikasyon ekipmanlarının ABD'deki tüm satışlarını ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı planlıyor.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Huawei'nin tüm ekipmanları yasaklanabilir

ABD Federal İletişim Komisyonu, Huawei ve ZTE telekomünikasyon ekipmanlarının ABD'deki tüm satışlarını ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı düşünüyor.

Geçen yıl, ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak görülen şirketlerin ABD düzenleyicilerinden yeni ekipman lisansları almasını önlemek için yasayı imzalamıştı.





Huawei direniyor

Huawei, pazardaki konumunu yeniden kazanmak amacıyla önümüzdeki yılın başlarında ABD yaptırımlarını aşarak 5G akıllı telefon üretimine yeniden başlamayı planlıyor.

Amerikan teknolojisi satın alması yasaklanan şirket, Çin'de üretilen çipleri kullanmak zorunda kalacak.

Öte yandan söz konusu çiplerin, diğer markaların kullandığı çiplere göre düşük kalitede olduğu söyleniyor.