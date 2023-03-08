ABD, Twitter'da şirket içi belgeleri inceleme kararı aldı ABD, artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'dan son dönemlerdeki işten çıkarmalara dair belge talep etti.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Musk yönetimi ele aldığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’den fazla kesintinin ardından ciddi oranda düştü. Son bilgilere göre, Twitter'ın çalışan sayısı 2 binin altına inmiş durumda.

ABD, Twitter belgelerini inceleyecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'dan son dönemlerdeki işten çıkarmalara dair "şirket içi iletişim" belgelerinin paylaşılmasını talep etti.

Gözden Kaçmasın Sözünü tutmadı! Elon Musk yüzlerce Twitter çalışanını kovdu Haberin Detayları

FTC, 10 Kasım'da şirkete gönderdiği bir mektupta "Twitter'ın çalışanlarını işten çıkarmasının, şirketin platformu kullanan kullanıcıların bilgilerinin korumasını etkileyeceğine dair endişeleri bulunduğunu" öne sürdü.

Bir başka mektupta, FTC, şirket kayıtlarına erişim imkanı verilen "tüm gazeteciler" ve "mavi tik" üyelik uygulamasıyla ilgili bilgi sağlanmasını istedi.

Musk, ise belge talebine ilişkin, "Siyasi amaçlarla ve gerçeğin bastırılması için federal ajansların silah gibi kullanılması utanç vericidir." değerlendirmesini yaptı.

İncelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtiliyor.