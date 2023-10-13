ABD Uzay Kuvvetleri ChatGPT'yi yasakladı ABD Uzay Kuvvetleri, veri güvenliği endişeleri nedeniyle ChatGPT gibi web tabanlı üretken yapay zeka araçlarının kullanımını durdurdu.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Ancak verilerin ChatGPT ile paylaşılması, bazı gizlilik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

ABD Uzay Kuvvetleri, veri güvenliği endişeleri nedeniyle iş gücü için ChatGPT gibi web tabanlı üretken yapay zeka araçlarının kullanımını yasakladı.

Uzay Kuvvetleri'nin iş gücüne verdiği isim olan Guardians, büyük dil modelleri de dahil olmak üzere ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanamayacak.

Devlet bilgisayarlarında yasaklandı

Bu tür yazılımların Baş Teknoloji ve İnovasyon Ofisi tarafından resmi onay alana kadar devlet bilgisayarlarında kullanılması yasaklandı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Tanya Downsworth yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Uzay Kuvvetleri, yapay zeka modellerinin Muhafızların rollerine ve USSF misyonuna entegre etmek için ileriye dönük en iyi yolu belirlerken, ABD Uzay Kuvvetleri bünyesinde Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin kullanımına ilişkin stratejik bir duraklama uygulandı.

ChatGPT'nin su tüketimi

Hesaplamalara göre ChatGPT ile yaptığınız yaklaşık 20-50 soru ve yanıttan oluşan her görüşme için, yapay zeka sohbet asistanı 500 ml su tüketiyor.

Öte yandan Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard'ın da sıvı soğutma sisteminden dolayı su tüketimi sağladığı belirtildi.

Google ve Microsoft, 2024 yılına kadar veri merkezlerinde kullandıkları sıvı soğutma sistemindeki suyun miktarını yüzde 95 oranında azaltmayı hedefliyor.