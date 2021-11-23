ABD Uzay Kuvvetleri, uzay enkazlarını yok etmek için kesenin ağzını açtı

ABD Uzay Kuvvetleri'nin teknoloji kolu SpaceWERX, Orbital Prime adlı yeni bir programın parçası olarak, uzay çöplerini ortadan kaldırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan bir füze denemesi sonucunda binlerce uzay enkazı, Dünya’nın yörüngesine yayılmış ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tehlikeye girmişti.

Yetkililere göre füze denemesi sebebiyle oluşan 1.500’den fazla enkaz hâlâ istasyonu tehdit ediyor.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

ÇÖPLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

22 binden fazla uzay enkazı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Uzay Gözetleme Ağı (SSN) tarafından sürekli olarak izleniyor.

Uzay enkazını temizlemek için, enkazı belirli bir yöne yönlendirmek için manyetik alanları kullanan Utah Üniversitesi araştırmacıları da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler geliştiriliyor.

Bununla birlikte bazı uzmanlar, uzay enkazının sürdürülemez bir sorun haline gelmesini önlemek için yatırımların boşuna olduğunu söylüyor.

ABD UZAY KUVVETLERİ'NDEN YENİ ADIM

ABD Uzay Kuvvetleri'nin teknoloji kolu SpaceWERX, Orbital Prime adlı yeni bir programın parçası olarak, uzay çöplerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak teknolojiler geliştirmek için özel sektör firmalarına çağrı yaptı.

Başlangıç ​​olarak SpaceWERX, uzay çöplerini ortadan kaldırmak için yöntemler geliştiren şirketlere 250 bin dolar değerinde teşvik verecek.

Orbital Prime programının ikinci aşamasında, en umut verici projeler 1,5 milyon dolarlık teşviklerle ödüllendirilecek.

Nihai hedef, ortaya çıkan teknolojileri en erken 2023 yılına kadar yörüngeye yerleştirmek olacak.

Programa katılabilmek için şirketlerin, ABD merkezli olması ve bir üniversiteye veya federal olarak finanse edilen bir araştırma kurumuna bağlı olması gerekiyor.

UZAY ÇÖPLERİ BÜYÜK SORUN

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Bu da gelecekteki uzay görevlerinda daha fazla tehlikenin yaşanabileceğini gösteriyor.