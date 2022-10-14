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    ABD ve Avrupa Birliği, teknoloji konusunda iş birliği için anlaştı

    ABD ve Avrupa Birliği (AB), teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etme konusunda anlaşma sağladı.
    • 14.10.2022 - 10:02
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    ABD ve Avrupa Birliği, teknoloji konusunda iş birliği için anlaştı

    ABD ve Avrupa Birliği (AB), teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan ve ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter ortak bir toplantı düzenledi.

    AA'nın haberine göre toplantıda; teknoloji alanının ileriye dönük analizi, dijital sektörde ortaya çıkabilecek sorunlar, dijital davalarda etkili çözüm yollarının belirlenmesi, dijital ekonomide birleşme düzenlemeleri gibi başlıkların ele alındı.

    Açıklamada, taraflar arasında birleşme ve antitröst gibi konularda çok sayıda teknik toplantı yapıldığı, dijital sektördeki politika ve uygulamalar hakkında görüş ve bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

    abd ab

    AB ve ABD'nin rekabet politikası ve uygulamalar konusunda uzun süredir devam eden yakın iş birliği geleneğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hızla gelişen teknoloji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dijital dönüşüm sağlamak için Atlantik'in her iki tarafı arasında iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapıldı.

    Açıklamada, iyi işleyen ve rekabetçi piyasaların tüketicilere, işletmelere ve çalışanlara fayda sağladığına dikkat çekilerek, "Yetkililer, teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etmenin önemi konusunda anlaştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.


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