ABD ve Çin karşı karşıya! Mars'tan örnek getiren ilk ülke hangisi olacak Çin, 6 ayaklı insansız araç ve robot helikopter ile Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor. Öte yandan, NASA'nın da benzer planları var.

ensonhaber.com

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından 2020 yılında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Söz konusu araç, Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra, küçük keşif aracını yüzeye bırakarak araştırmalara başlamıştı.

Çim, şimdi de Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya getirmek için Tianwen-3 görevi üzerinde çalışıyor.

Çin'in yeni araçları ortaya çıktı

Cumartesi günü Çin basınında çıkan haberlere göre, Uzun Yürüyüş 5 roketi ile 2028 yılında Mars'a yeni araçlar fırlatılacak.

Çin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan detaylara göre, Mars'a gönderilecek araçlar arasında helikoptere benzeyen küçük bir insansız hava aracı ve bir çeşit altı ayaklı robot yer alıyor.

Söz konusu araçlar, Mars'ın yüzeyine inecek, 500 grama kadar malzeme toplayıp depolayacak ve ardından Dünya'ya getirecek.

ABD ve Çin karşı karşıya

Bununla birlikte, kızıl gezegendeki örnekleri Dünya'ya geri getiren ilk ülkenin Çin mi yoksa ABD mi olacağı henüz belli değil.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Mars'tan toplanılan örnekleri Dünya'ya getirmek için 2033 yılında bir görev başlatmayı planlıyor.

Eğer her şey yolunda giderse, Çin Mars'taki örnekleri Dünya'ya getiren ilk ülke olabilir.