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    ABD ve Hindistan uzay anlaşması imzaladı

    ABD ile Hindistan, uzayda bilgi paylaşımı ve iş birliğini derinleştirmek üzere Uzay Durumsal Farkındalık Düzenlemesi'ne imza attı.
    • 12.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:51
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    ABD ve Hindistan uzay anlaşması imzaladı

    Son zamanlarda uzaydaki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Hindistan,  ABD ile yakın temas halinde.

    ABD ve Hindistan Dışişleri ile Savunma Bakanları, ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi.

    Anlaşma imzalandı

    AA'da yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ile Hindistan’ın uzayda bilgi paylaşımı ve iş birliğini derinleştirmek üzere Uzay Durumsal Farkındalık Düzenlemesi'ni imzaladığını açıkladı.

    Bu yıl içinde ABD Uzay Komutanlığı ile Hindistan Uzay Savunma Ajansı arasında savunma alanında personel değişimlerini başlatacaklarını belirten Austin, “Birkaç dakika önce, ikili bir Uzay Durumsal Farkındalık Düzenlemesi imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, uzayda daha fazla bilgi paylaşımını ve iş birliğini destekleyecektir.” diye konuştu.

    UZAY

    Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise “Elde etmek istediğimiz hedeflerimiz ve bunları elde etmek için ortak bir irademiz var.” dedi.

    Savunma alımları için gerekli süreçlerin bir an önce incelenip tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Singh, ABD şirketlerini uzay alanında Hindistan ile üretim ortağı olarak iş birliği yapmaya çağırdığını kaydetti.


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