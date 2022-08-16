ABD ve Rusya arasında casus uydu krizi

Rusya'nın uzaya gönderdiği yeni uydusu Kosmos 2558, ABD ile Rusya arasındaki gerilimi artırdı.

Rusya'nın uzaya gönderdiği yeni uydusu Kosmos 2558 nedeniyle, ABD oldukça endişeli. Çünkü ABD, bu uydunun casusluk amacıyla fırlatıldığına inanıyor. Aslına bakacak olursak, bu düşüncenin pek de haksız olduğunu söyleyemeyiz.

ABD'nin askeri uydusu USA 326, geçtiğimiz şubat ayında bir SpaceX Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlatılmıştı.

Rusya, ABD uydusu ile aynı yörüngeye fırlattı

Rusya'nın 1 Ağustos tarihinde fırlattığı Kosmos 2558 uydusu ise ABD askeri uydusu ile aynı yörünge düzlemine yerleşti.

Üstelik Rus uydusu, Rus uzay limanı Plesetsk'in üzerinden geçen ABD uydusuna denk gelen bir zamanda fırlatıldı.

Sonuç olarak Rus uydusu, ABD askeri uydusuna daha yakından bakmak için yörüngede rahatlıkla manevra yapabilir ve uyduyu gözlemleyebilir.

ABD endişeli

ABD Uzay Komutanlığı'ndan Komutan James Dickinson, Rus uydusu Kosmos 2558'in fırlatılması hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Rusya'nın bu uyduyu fırlatması sorumsuz bir davranış. Fırlatılan uydunun, ABD hükümeti için yüksek değerli varlıklarımızdan birine benzer bir yörüngede olduğunu görüyoruz. Uyduyu takip etmeye devam edeceğiz."

Rusya daha önce de yapmıştı

2020'de fırlatılan Kosmos 2542 adlı bir Rus uydusu, alçak Dünya yörüngesindeki bir elektro-optik ABD casus uydusu olan USA 245'i takip etmeye başlamıştı.

Öte yandan, uzayda başka bir uydunun yörüngesini takip etmek tamamen yasa dışı değil. Bu nedenle ABD, her ne kadar durumdan şikayet etse de yapabileceği çok fazla şey bulunmuyor.