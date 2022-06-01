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    ABD, yalnız yaşayan yaşlılara robot dağıtacak

    ABD'nin New York eyaleti, yalnız yaşayan yaşlılara arkadaşlık yapması için robot projesini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:06
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    ABD, yalnız yaşayan yaşlılara robot dağıtacak

    ABD'de 45 yaş ve üstü yetişkinlerin üçte biri yalnız yaşıyor. Uzmanlar, yalnızlığın geçen süreçte daha da kötüleştiğini düşünüyor.

    Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

    ABD'nin New York Eyaleti Yaşlanma Ofisi, yalnız yaşayan yaşlılara arkadaşlık yapması için robotları devreye soktu.

    Yaşlılara dağıtılacak robotlar,  ABD'lilerin ilaçlarını almasını hatırlatacak, sevdikleriyle iletişim kurmasını sağlayacak ve onlarla konuşabilecek.

    robot

    İsrailli şirketin robotları kullanılacak

    Yetkililer, robot için İsrail merkezli teknoloji firması Intuition Robotics'le anlaştı. Şirketin "ElliQ" adlı robotu, "Siri veya Alexa'nın daha proaktif versiyonu" olarak tanımlanıyor ve başlangıçta 800 kişiye dağıtılacak.

    ElliQ isimli robot, lambaya benzer bir yüzden ve dokunmatik bir tabletten oluşuyor. Mikrofon ve hoparlörün yer aldığı yüz, etkileşimde olduğu kişilere karşı dönebiliyor.

    robot


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