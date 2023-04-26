ABD, yapay zeka suistimaline karşı sıkı önlemler alacak ABD hükümeti, sohbet robotu ChatGPT gibi kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotlarının kullanımının suistimal edilmesine karşı sıkı önlemler alacaklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

ABD sıkı önlemler alacak

ABD hükümeti, sohbet robotu ChatGPT gibi kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotlarının kullanımının suistimal edilmesine karşı sıkı önlemler alacaklarını açıkladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan, "Yapay zekanın sahtekarlığı ve ayrımcılığı artırdığını zaten görüyoruz. Amerikalıları bu tehditlerden korumak için yetkilerimizin tamamını kullanmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar, ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.