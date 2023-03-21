ABD yasaklamıştı: Huawei ürünlerindeki binlerce parça değiştirildi Huawei'nin kurucusu, şirketin ürünlerinde ABD tarafından yasaklanan binlerce parçayı değiştirdiklerini söyledi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, ürünlerinde kullanılan parçalarda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Huawei, 13 binden fazla parçayı değiştirdi

Çinli teknoloji devinin kurucusu Ren Zhengfei, ABD ticari yaptırımlarından etkilenen ürünlerindeki 13 binden fazla parçayı değiştirdiklerini açıkladı.

2019'dan bu yana, 5G telekomünikasyon ağlarında kullanılan önemli bir ekipman tedarikçisi olan Huawei, ABD ihracat kontrollerinin hedefi olmuştu.

Bu kontroller, hem Huawei'nin ABD şirketlerinden çip tedarikini hem de kendi çiplerini tasarlamak ve ortakları tarafından üretilmesini sağlamak için ABD teknoloji araçlarına erişimini kesti.

Biden yönetimi, geçen yıl ABD'de yeni Huawei ekipmanlarının satışını da yasaklamıştı.