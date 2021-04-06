ABD, yüz maskesi tasarlayanlara 500 bin dolar ödeyecek

ABD, yüz maskesi tasarlayanlara 500 bin dolar ödeyecek

ABD'de Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), yüz maskesi tasarlama yarışması başlattı. Toplam ödül ise tam 500 bin dolar.

Yüz maskesi takmak, dünya çapında çoğu insan için artık sıradan hale geldi. Ancak yüz maskeleri, bir yıldan fazla bir süredir hayatımızda olmalarına rağmen hala takılması rahat bir ürün olarak görülmüyor.

Örneğin bazı maskeler gözlükleri buğulandırabiliyor, cilt sorunlarına neden olabiliyor ve iletişimi engelleyebiliyor. Bu nedenle birçok kullanıcı için maskeler, uzun süreli kullanıma pek uygun değil.

Ancak maskeler, koronavirüsün yayılmasını ciddi şekilde engellediği için muhtemeler biraz daha hayatımızda kalmaya devam edecek.

Şimdiye kadar dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar, hem maskeleri daha rahat hale getirmek hem de kullanımı teşvik etmek için çeşitli tasarımlar hayata geçirdi.

Bununla birlikte, ABD hükümetinin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), tüm bunların hala yüz maskesi takmayı teşvik etmek için hala yeterli olmadığına inanıyor.





500 BİN DOLARLIK YARIŞMA

Kurum, toplam 500 bin dolar ödüllü yeni bir maske tasarım yarışması başlattı. Yarışmanın ilk aşaması tasarıma odaklanacak. İlk aşamada 10 kişi belirlenecek ve hepsine maskenin prototipini hazırlayabilmek için 10 bin dolar verilecek.

İkinci aşamada ise yarışmacılar maskelerinin prototipini sunacak. Bu aşamada ise toplam 400 bin dolar ödül verilecek.

31 Mart'ta başvurulara açılan söz konusu yarışma, 21 Nisan'da sona erecek. Yarışma hakkında detaylar ve başvurular için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.