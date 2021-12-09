ABD'de 200'den fazla gazete, Google ve Facebook'u dava etti

ABD'de 200'den fazla gazete, Google ve Facebook'u dava etti

ABD'de ülke çapında 200'den fazla gazete, Google ve Facebook'u dijital reklam piyasasında tekelcilik oluşturma suçlamasıyla dava açtı.

ABD'de basın kuruluşları, dijital reklam piyasasında tekelcilik oluşturdukları iddiasıyla Google ve Facebook'a dava açtı.

200'DEN FAZLA GAZETE DAVAYA DAHİL OLDU

Amerikan Axios medya kuruluşunun haberine göre, ilk dava Ocak ayında Batı Virginia eyaletinde açıldı.

Ülke çapında şu ana kadar, 30'dan fazla medya kuruluşuna ait 200'den fazla gazete davalara dahil oldu.

"GOOGLE VE FACEBOOK, GELİRLERİMİZİ ENGELLEDİ"

Medya kuruluşları, Google'ın ve Facebook'un, bugüne kadar engellediklerini iddia ettikleri reklam gelirlerini tazmin etmelerini istiyor.

Ayrıca, dijital mecralarda kullanılan içerikleri için gazetelere ödeme yapılması konusunda yasal bir zemin hazırlanması isteniyor.

Davalara, uzmanlar ve avukatlardan oluşan bir grup bakıyor.