ABD'de 3G bağlantı devri sona eriyor

ABD’de bazı operatörler, önümüzdeki günlerde 3G hizmetini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Şu anda dünya genelinde 5G şebekelerinin kurulumuna devam edilirken, mevcut eski teknolojiler tarihe karışıyor.

Yıllardan beri artık çok fazla tercih edilmeyen ve güvenli olmayan 2G bağlantı seçeneğinin daha önce telefonlardan kaldırılacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık.

Gelecekte benzer bir durum 3G şebekelerinde de yaşanacak. Özellikle ABD ve Avrupa'da ağlar, artık 3G hizmetlerini emekliye ayırmaya hazırlanıyor.

ABD, 3G HİZMETİNİ KAPATIYOR

ABD’nin en büyük operatörlerinden olan AT&T, 22 Şubat tarihinde 3G hizmetini sonlandıracağını açıkladı. Diğer bir operatör olan Verizon ise aralık ayından sonra 3G'yi desteklemeyecek.

OPERATÖRLER NEDEN 3G'DEN VAZGEÇİYOR

Operatörler, 3G servislerini kapatarak bu kaynakları 4G ve 5G için kullanmak istiyor. Bu sayede 4G ve 5G için daha fazla spektrum kullanabilecek ve hizmetler iyileştirilecek.

Bu nedenle, yalnızca 3G destekleyen eski telefonlar, tamamen kullanılamaz hale gelecek. 2019 yılında açıklanan verilere göre sadece 3G’ye bağlı çalışan cihazların sayısı 80 milyondan fazla.

3G'nin kapatılması bazı ülkelerin gündemine gelse de Türkiye'nin önünde epey zaman var. Ülkemizdeki 3G bağlantısının en az 2030 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.