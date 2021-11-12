ABD'de alkollü araç kullanımını engelleyen teknoloji kullanılacak

Trafik kazalarından kaynaklı ölümleri azaltmayı hedefleyen ABD Kongresi, alkollü araba kullanmayı imkansız hale getiren bir teknolojiyi devreye sokacak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre; ABD'de her yıl 10 bin civarında insan, alkollü araç kullanımından kaynaklanan kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD'ye göre, günümüzde alkollü araç kullanımını engelleyen teknolojiler yaygın hale getirilirse, bu ölümlerin birçoğu engellenebilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasını bekleyen yeni tasarı, alkollü araç kullanımını tamamen engelleyen bir teknolojiyi de içeriyor.

TEKNOLOJİ, ARABALARDA ZORUNLU OLACAK

Joe Biden'ın imzalayacağı tasarıda, 2026 itibarıyla yeni otomobillerin alkollü kişilerin araba kullanmasını imkansız hale getirecek bir teknolojiye sahip olmasını gerektiren bir madde var.

Böylece, trafik kazalarına bağlı ölümlerin en büyük nedenlerinden biri büyük ölçüde engellenmiş olacak.

YENİ TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞACAK

Tasarıda, söz konusu teknoloji için "bir motorlu taşıt sürücüsünün performansını pasif bir şekilde izleyerek, sürücünün alkollü olup olmadığı doğru bir şekilde belirlenecek" tanımı yapılıyor.

Kısacası araç içerisindeki sağlık izleyici sensörler, sürücünün alkollü olup olmadığını tespit edebilecek ve eğer alkol varsa, otomobil çalışmayacak.

AKILLI TELEFONLAR İÇİN BENZER BİR TEKNOLOJİ VAR

Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, akıllı telefonlara yerleştirdikleri sensörlerle bireyin araba kullanmasına engel olacak kadar alkol alıp almadığını görmeyi başardı.

Bireylerin yürürken ne kadar sallandıklarını ölçen sensörler, 10 adım atan insanların alkol seviyesini yaklaşık yüzde 90 oranında doğru tespit etti.

Bilim insanları bu yeni yöntemle, cihazlara uyarı sisteminin de yerleştirilebileceğini umuyor. Örneğin bireyler sarhoş olduklarında cep telefonlarındaki uyarı sistemiyle araba kullanmamaları uyarısı alabilecek.



