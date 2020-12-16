ABD'de bir bakanlığa daha siber saldırı yapıldığı iddia edildi

ABD'de bir bakanlığa daha siber saldırı yapıldığı iddia edildi

ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından, İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. Rus hükümeti ise gelen suçlamaları reddediyor.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yabancı bir hükümetin Ticaret ve Hazine bakanlıklarına siber saldırı yaptığı duyurulmuştu.

ABD yönetiminden saldırının yapıldığı ülkeye dair herhangi bir açıklama gelmezken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürmüştü.

YENİ BİR SALDIRI DAHA

Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığı da siber saldırıların hedefi oldu.

Bakanlığın hedef alınan 3. federal kurum olduğu belirtilen haberde, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, siber saldırıların ardında yine Rus hükümetinin olduğunu iddia etti.

DEVAMI GELEBİLİR

Daha fazla kurum ve kuruluşa siber saldırının yapılmasının beklendiğini belirtilen yetkililer, özel şirketlerin de siber saldırılara maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtti. Rusya ise suçlamaları reddetti.



Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu siber saldırı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi.