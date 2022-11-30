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    ABD'de bir eyalet TikTok'u yasakladı

    ABD'nin Güney Dakota eyaletinde devlet çalışanlarının, resmi kurumlara ait cihazlardan TikTok'a erişimi yasaklandı.
    • 30.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:53
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    ABD'de bir eyalet TikTok'u yasakladı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

    Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

    Bir eyaletten TikTok yasağı

    ABD'nin Güney Dakota eyaletinde, devlet çalışanlarının resmi kurumlara ait cihazlardan TikTok'a erişimi yasaklandı.

    Yapılan açıklamada, TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı öne sürülerek bunun ulusal güvenlik için büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekildi.

    ABD de bir eyalet TikTok u yasakladı #1

    TikTok'un gizlilik kurallarında yaptığı değişiklik birçok ülkeyi endişelendirdi. TikTok'taki kullanıcı verileri ülke dışından erişime açıldı. TikTok'un erişim izni verdiği çalışanların bir kısmı Çin'de çalışıyor.

    Verilerin Çin hükümetine iletilebileceği endişesiyle gizlilik güncellemesi, Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yetkililer tarafından inceleme altına alındı.

    Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

    Trump yönetimi sırasında benzer bir yasaklama tehlikesi ile karşı karşıya kalan TikTok, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da "güvenlik endişesi" olarak tanımlanmıştı.


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