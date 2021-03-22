ABD'de bir şirket, ekrana bakmayacak kişilere günde 2 bin 400 dolar ödeyecek

ABD'de bir şirket, ekrana bakmayacak kişilere günde 2 bin 400 dolar ödeyecek

ABD'de bir şirket, 24 saat boyunca televizyondan akıllı saate kadar hiçbir ekrana bakmayacak kişilere 2 bin 400 dolar ödeme yapacak.

Özellikle koronavirüs döneminde artan telefon kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "akıllı telefon bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirdi.

ABD'de yapılan son araştırmalar, genç bir bireyin günde sadece eğlence amaçlı ekran başında 7 saat geçirdiğini ortaya koydu.

Son olarak bir şirket, dijital detoks uygulayacak kişiler aradıklarını duyurdu. Reviews.org adındaki şirket, 24 saat için önemli bir para ödemeye hazır.

"CİHAZLARI BIRAKIN PARA KAZANIN"

Şirketten yapılan açıklamada, "Cihazlarınızı bir günlüğüne de olsa kullanmayı bırakıp para kazanmak istiyorsanız, sizin için fırsat" ifadeleri kullanıldı. Ancak ekran yasağının kapsamı oldukça geniş.

2 BİN 400 DOLAR ÖDEME

Akıllı telefonların yanı sıra televizyon, oyun konsolları, bilgisayarlar, akıllı saatler ve akıllı ev cihazları da 24 saatlik detoks kapsamında. Kurallara uyanlara, 24 saat sürenin sonunda 2 bin 400 dolor ödeme yapılacak.

Yapılacak ön başvuruyu geçenlere 200 dolarlık bir hayatta kalma seti verilecek. Sette daktilo, kağıt, boya seti gibi ürünler bulunuyor. Başvurular 26 Mart'a kadar devam edecek ve yalnızca ABD vatandaşları için geçerli olacak.