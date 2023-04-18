ABD'de Cumhuriyetçilerden milletvekillerinin TikTok kullanımını yasaklama çağrısı ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili Çinli sosyal medya platformu TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yasaklanmasını talep etti.

AA

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de 'ulusal güvenlik endişeler' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmiş, Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu kongrede yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

Montana, Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Milletvekillerine yasaklansın çağrısı

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili, Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İdare Komitesi liderlerini milletvekillerinin TikTok kullanmasını yasaklamaya çağırdı.

Milletvekilleri konuya ilişkin kaleme aldıkları dilekçede Amerikalıların verilerinin gizliliği ve casus yazılım uygulaması risklerinin azaltılması için tüm Kongre üyelerinin TikTok'u kullanmayı derhal bırakmaları gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda liderleri Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilgili kuralları değiştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağıran milletvekilleri bazı Kongre üyelerinin TikTok'u seçmenleriyle iletişim kurmak için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yarattığı sorunlara işaret eden vekiller hassas Kongre bilgilerinin ve seçmenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Milletvekilleri, "Kongre üyelerinin TikTok'u resmi olarak kullanmasını yasaklayacak şekilde Senato ve Temsilciler Meclisi kurallarında değişiklik yapmanızı rica ediyoruz" ifadesini kullandı.