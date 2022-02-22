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    ABD'de elektrikli uçak, test sırasında kaza yaptı

    Joby Aviation'ın geliştirdiği elektrikli uçaklardan birisi, performans testi sırasında kaza yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:40
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    ABD'de elektrikli uçak, test sırasında kaza yaptı

    Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

    Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

    Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de Kaliforniya merkezli Joby Aviation.

    Şirket, elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağından (eVTOL) birinin uçuş testi sırasında bir kaza geçirdiğini açıkladı.

    Açıklanan bilgilere uçak, performansının belirlenmesi için hız sınırlarını zorladı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

    ABD de elektrikli uçak, test sırasında kaza yaptı #1

    BELİRLENEN HIZ LİMİTİNİ AŞTI

    Uzaktan kumanda ile kontrol edilen uçak, uçuş izleme verilerine göre performans sınırlarını bir hayli zorladı.

    Dairesel bir rotaya sahip uçağın, daha önce belirtilen 322 km/s olan maksimum hızının daha ötesinde 435 km/s hızla uçtuğu belirtiliyor.

    ŞİRKET HİSSELERİ DÜŞTÜ

    Joby Aviation, hasarın boyutuyla ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Ayrıca kazanın bildirilmesinden sonra, şirket hisselerinde yüzde 9 düşüş gözlemlendi.

    joby


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