ABD'de eyaletler, Play Store nedeniyle Google'a dava açtı

ABD'de eyaletler, Android uygulama mağazası Play Store'u "yasa dışı olarak" tekelleştirdiği gerekçesiyle Google'a dava açtıklarını duyurdu.

ABD'de 37 eyalet ve bölge başsavcısı, Google'ın rakiplerini satın alarak ve Android akıllı telefonlardaki uygulama mağazası Play Store'da kısıtlayıcı sözleşmeler kullanarak, yasa dışı bir tekel oluşturduğunu düşünüyor. Söz konusu suçlamalar nedeniyle 37 eyalet, Google'a tekelcilik davası açtı.

Play Store aleyhindeki iddialar, Eylül 2019'da başlayan, şirket hakkında üç dava açılmasına neden olan ve neredeyse ABD'deki tüm eyaletleri kapsayan bir soruşturma sonucu oluşturuldu.

GOOGLE, İŞ MODELİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Davalar; reklamcılık, uygulama içi satın almalar ve akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere, işletmelerinden milyarlarca dolar gelir elde eden Google'ın iş modelinde ciddi değişiklere yol açabilir.





Google'dan yapılan açıklamada, davanın küçük işletmelere ya da tüketicilere yardımcı olmaktan ziyade, ayrıcalıklı muamele isteyen bir avuç büyük uygulama geliştiricisine yardımcı olacağını söyledi.

Utah, New York, North Carolina ve Tennessee gibi eyaletlerin başı çektiği eyaletler, Google'ın Android uygulamaları ve uygulama içi ürün satışı tekelini korumak için yasa dışı taktikler uygulayarak, Play Store'dan "muazzam büyüklükte kâr marjları" elde ettiğini savunuyor.

Davaya göre Google, üreticileri satın alarak rakip uygulama marketlerini desteklemelerini engelliyor.

SAMSUNG'A MADDİ MENFAAT SAĞLADIĞI İDDİASI

Ayrıca Google'ın, çok sayıda gizli proje ile uygulama marketi konusundaki rakibi Samsung Electronics'e maddi menfaat sağlayarak, bu alandaki rekabetten çekilmesini sağlamaya çalıştığı da iddia ediliyor. Samsung ise konuya ilişkin açıklamada bulunmadı