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    ABD'de Facebook'a yüz tanıma davası: Yeni cezalar yolda

    ABD'de Teksas Başsavcılığı, yüz tanıma uygulaması ile kullanıcı verilerini topladığı için Facebook'a dava açtı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:12
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    ABD'de Facebook'a yüz tanıma davası: Yeni cezalar yolda

    Son zamanlarda gizlilik skandalları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren Facebook, yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor.

    ABD'de Teksas Başsavcılı, Facebook'a yüz tanımlama uygulamasının mahremiyet ve kişisel biyometrik verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

    22 YILDIR VERİLERİ İHLAL EDİYOR

    Teksas Başsavcılığı'ndan Ken Paxton, sosyal medya devlerinden Facebook'u, 2010'dan geçen yılın sonuna kadar yüz tanımlama uygulaması ile kullanıcıların biyometrik verilerine erişerek, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal etmekle suçladı.

    facebook

    Facebook'un Teksaslıların kişisel verilerini kendi kurumsal kârı için gizlice topladığını iddia eden Paxton, sosyal medya devine eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

    Facebook, 2015'te ise Illinois eyaletinde yine yüz tanımlama uygulaması ile kişisel verilerin korunması yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.


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